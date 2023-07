L'attrice Giorgia Fiori ospite della Fiera del Fitness di Ladispoli • Terzo Binario News

L’attesissima Fiera del Fitness a Ladispoli ha catturato l’attenzione e il cuore degli amanti dello sport e del benessere, riempiendo la piazza principale di una folla entusiasta e curiosa.

Durante l’evento, un momento particolarmente toccante è stato il momento di incontro con la giovane attrice Giorgia Fiori, che ha reso questa edizione ancora più speciale.

La presenza di Giorgia Fiori ha suscitato grande entusiasmo tra il pubblico, e il palco di Piazza Rossellini, cuore pulsante della Fiera del Fitness, è diventato un punto di riferimento per gli appassionati. L’attrice, con il suo carisma e la sua abilità interpretativa straordinaria, ha affascinato la folla durante la presentazione del film “Ancora volano le farfalle” di Joseph Nenci.

Il film, prodotto da Trasmetto (ramo di A&P Group), liberamente ispirato alla toccante storia di Giorgia Righi, una giovane affetta da una rara malattia ereditaria, è stato presentato proprio in occasione della Fiera del Fitness poiché la tematica della disabilità unita allo sport è uno dei punti focali dell’evento.

“Ancora volano le farfalle”, che uscirà nelle sale cinematografiche ad Ottobre, trasporterà lo spettatore in un viaggio emozionante e pieno di significato. Il film va oltre la drammaticità della storia, abbracciando un messaggio fondamentale di forza, determinazione e ottimismo.

L’atmosfera leggera e l’ironia delicata coinvolgeranno il pubblico, spingendolo a riflettere sull’importanza di affrontare la vita al massimo delle proprie capacità.

Durante l’evento, i pannelli a LED hanno mostrato immagini inedite e momenti dietro le quinte del set del film, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente, mentre Fabrizio Pacifici (il conduttore della serata) intervistava sul palco Giorgia Fiori.

La Fiera del Fitness ha accolto una vasta gamma di attività sportive e competizioni, coinvolgendo gli appassionati di tutte le età e capacità. La sensibilizzazione sulla tematica della disabilità e la promozione dell’inclusione sono stati elementi chiave dell’evento, grazie all’attenzione particolare dell’organizzatore ed ideatore dell’evento Alessandro Benardinelli.

La Fiera del Fitness a Ladispoli è stata un vero e proprio successo, registrando il record di presenze, non solo in Piazza Rossellini, ma in tutte le vie del centro limitrofe.

