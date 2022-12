L'Atletico Santa Marinella sbanca Monterosi e si rimette in marcia • Terzo Binario News

“Vittoria convincente a Monterosi.

Passiamo in vantaggio al 2′ con Ivan Vaitovich dopo una bella azione personale e raddoppiamo con un tap in di Simone Amato al 27′.

Partita in totale controllo nonostante nel secondo tempo i padroni di casa accorciano le distanze con un eurogol.

La partita scorre via senza patemi e portiamo a casa tre punti fondamentali per la classifica e il morale”.

Dice Barbazza: “Vittoria meritata. Affrontavamo una squadra che veniva da una vittoria in casa della prima in classifica e noi venivamo da una sconfitta quindi era difficile. L abbiamo indirizzata subito bene con un doppio vantaggio e poi abbiamo gestito tranquillamente senza subire nulla. Poi l’eurogol di Barile ci ha complicato un po’ le cose ma potevamo anche vincere con punteggio più largo. Non abbiamo mai rischiato nulla per 90 minuti”.