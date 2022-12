Futsal Civitavecchia in crisi, Scorpioni: "Reazione contro la capolista" • Terzo Binario News

Ora la classifica per la Futsal Civitavecchia si complica. Non è tanto per il 5-0 subito in casa della Vigor Perconti, quanto per la posizione attuale nella graduatoria del girone B di C1. I nerazzurri sono rimasti a 15 punti, scivolando in zona play-out in compagnia del neopromosso Trastevere.

Non certo quanto ci si aspettava dopo le prime giornate. Vero pure che chi sta sotto, non è che viaggi tanto veloce: infatti Verdesativa Casalotti, Valentia e Tormarancia sono rispettivamente a 9, 6 e zero punti.

Inoltre va considerato che oltre gli otto punti di distacco non si disputano play-out e la penultima retrocede direttamente. Pertanto è il momento di riprendere la marcia e aumentare il distacco, così da riportare serenità. «Si è perso meritatamente – ammette mister Umberto Di Maio – perché loro hanno giocato meglio di noi. Nel secondo tempo la Futsal ha dato buoni segnali anche stando due reti sotto, poi dal terzo centro della Perconti, non c’è stata più storia».

Sabato arriva all’Ivan Lottatori la capolista Palombara e, più ancora del risultato, serve una prova d’orgoglio. Ne è convinto il general manager e vicepresidente nerazzurro Andrea Scorpioni che, dopo aver catechizzato la squadra insieme all’allenatore, vuol vedere una reazione adeguata: «Più di sabato scorso, pesano le sconfitte interne con Casalotti e Parioli. Bisogna fare in modo che non pesino sebbene restino indigeste. Diciamo che ci siamo complicati la vita da soli. Dopo il Palombara, il campionato si ferma e la pausa arriva nel momento giusto. Permetterà di serrare le fila magari recuperando qualche infortunato, visto che alla ripresa si affronteranno il Cures a Passo Corese per l’ultima di andata e La Pisana sempre in trasferta, non certo avversari comodi». Scorpioni non nasconde il fatto che la resa sia inferiore alle aspettative: «Qualche elemento sta deludendo, può succedere a patto che si veda il cambio di marcia. È pure vero che la rosa è cambiata tanto e ancora c’è un gruppo da costruire. Il nostro fiore all’occhiello rimane l’Under 21 da cui si attinge ma stanno faticando pure i ragazzi con 4-5 allenamenti allenamento e due gare a settimana da sostenere», la conclusione di Scorpioni.

Alessio Vallerga