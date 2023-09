L'associazione Donna preme sul comune di Cerveteri su libri usati e parcheggi rosa • Terzo Binario News

“L’Associazione Culturale “DONNA” di Ladispoli, Cerveteri e Bracciano (Roma), rappresentata dalla Presidente Maria Teresa CORRAO, in merito agli aiuti alle famiglie in difficoltà in particolar modo a Cerveteri (Roma), la nostra Delegata alla Famiglia Sig.ra Bruna Di Berardino, è intervenuta in modo sintetico e rappresentando brevemente quanto segue.

“Bonus libri è sicuramente un aiuto alla famiglie, lo sarebbe ancora più se si estendesse anche per i libri usati, alle case editrici non è di sicuro cosa gradita, ma sicuramente le famiglie, e non solo quelle in gravi situazioni, è un aiuto sostanziale, e, diciamolo, farebbe bene anche all’ambiente riciclare la carta nell’immediato.”

Così si è espressa la nostra Delegata alla Famiglia, ma nel contempo la Presidente l’Associazione Culturale “DONNA” Maria Teresa CORRAO, chiede al Comune di Cerveteri (Roma) di riesaminare nonché ridiscutere sulla fattibilità di quanto deciso nello scorso Consiglio, e che vengano inseriti tra i parcheggi non a pagamento, i parcheggi rosa per le donne che devono partorire un bambino, le quali automobili delle donne incinte e che quindi dovranno partorire, chiediamo ove non sia di ostacolo, agli Addetti ai Lavori del Comune di Cerveteri (Roma), che le suddette automobili vengano provviste del tagliando sanitario al fine di essere maggiormente trasparenti e di poter usufruire di un aiuto umano e di solidarietà in più alle donne che si trovano per partorire”.

Cerveteri 18/09/2023

La Presidente Maria Teresa CORRAO