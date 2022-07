L'assessore Gnazi: "Bando per un posto da dirigente dell'area tecnica a Cerveteri" • Terzo Binario News

L’assunzione è a tempo pieno ed indeterminato

Post social dell’assessore al bilancio del comune di Cerveteri Alessandro Gnazi in cui annuncia l’emanazione di un bando da parte via Risorgimento perché si sta cercando un dirigente dell’area tecnica.

“E’ stato appena pubblicato, sul sito comunale, il bando di concorso per un posto da Dirigente dell’area tecnica presso il comune di Cerveteri.

Si tratta di una assunzione a tempo pieno ed indeterminato.

Per chi fosse interessato sotto al post metto il link per accedere ai documenti necessari per poter partecipare e prendere visione del bando nel quale sono indicati i requisiti di ammissione ed il termine per fare la domanda”.

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=wt00035231&NodoSel=23&fbclid=IwAR1s0tYX8LoKs_35VpqlsrZxlGezVGOxh_xBJ7T3wm2X6LKoyyQRmZEATSg