L'assessora Antonelli lancia la campagna Regala Fiumicino - Terzo Binario News

“La crisi che stiamo attraversando ha due aspetti drammatici: quello sanitario e quello economico”. Lo dichiara l’assessora alle Attività Produttive Erica Antonelli.

“Come contro la diffusione del virus, anche in campo economico ognuno di noi può fare la propria parte – prosegue Antonelli -. Per questo lanciamo oggi la campagna #RegalaFiumicino che ha lo socpo di incentivare le nostre cittadine e i nostri cittadini ad acquistare in città, sia che si parli di regali, sia di generi alimentari, sia di scegliere dove pranzare durante le feste”.

“Cinque card per i social, ognuna per un comparto specifico – spiega l’assessora -. Perché la nostra città ha molte eccellenze in diversi settori ed è nostro compito valorizzarle e sostenerle, specialmente in un momento difficile come questo”.

“La pesca, l’agricoltura, la ristorazione, il commercio, la piccola e media impresa sono le quattro aree che abbiamo individuato – conclude Antonelli -. Da oggi e per i prossimo giorni, diffonderemo le card suo canali social ufficiali del Comune chiedendo a tutte e tutti di sostenere la nostra economia, le nostre eccellenze, i nostri prodotti. A Natale #RegalaFiumicino”.