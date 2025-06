L'Asl Roma 3 presenta “Dalla crisalide al volo libero” a Ostia Antica • Terzo Binario News

Venerdì 4 luglio a Ostia Antica nella sede dell’associazione La Farfalla con neurologi, psicologi, infermieri, pazienti e familiari

Ad un anno di distanza dalla nascita del progetto “Dalla crisalide al volo libero – Insieme si può”, promosso dall’associazione La Farfalla con il sostegno della ASL Roma 3, venerdì 4 luglio alle ore 18.30 si svolgerà un incontro dedicato al Parkinson.

L’evento sarà ospitato nello spazio dell’associazione nel Parco Pianeta H di via di Castel Fusano 152 a Ostia Antica.

A coordinare l’incontro sarà la Presidente dell’Associazione La Farfalla, Paola Anelli, e vedrà la partecipazione di neurologi, psicologi e infermieri. Saranno inoltre presenti gli animatori del progetto “Dalla crisalide al volo libero – Insieme si può” che insieme ai pazienti tracceranno un bilancio di questa esperienza che prosegue in maniera continuativa. Un momento di condivisione e informazione dedicato a persone affette da Parkinson e malattie neurodegenerative dell’età avanzata.

Il Parkinson colpisce circa 1 persona su 100 sopra i 60 anni, è la seconda malattia neurodegenerativa più comune dopo l’Alzheimer ed è più frequente negli uomini rispetto alle donne.

“Si tratta di un’iniziativa dai benefici effetti per i pazienti e le loro famiglie. Una grande occasione di confronto, informazione e sostegno. La condivisione delle proprie esperienze, insieme ad una sempre più approfondita conoscenza della malattia, permette anche di sentirsi meno soli grazie a questi spazi che aiutano ad affrontare con maggiore consapevolezza e serenità una quotidianità fatta anche di momenti difficili. Per questo come ASL abbiamo aderito con entusiasmo al progetto dell’associazione La Farfalla apprezzando un loro lavoro che mette al centro di tutto la persona, rafforzando la rete di cura e il benessere di tutti”, spiega Claudio Mostardini, neurologo della ASL Roma 3.

La partecipazione è aperta a tutti con l’intento di condividere esperienze, racconti, prospettive tra i professionisti del settore ed i pazienti e le loro famiglie.

Il programma dell’evento è disponibile sul sito dell’Associazione La Farfalla: www.lafarfalla.org