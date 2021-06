Largo "Azelio" Ciampi, errore sulla targa. Ferrara (M5S): "Fanno di tutto per fermare Raggi" - Terzo Binario News

Figliomeni (FdI): “Per Roma ennesima figuraccia”

“Con l’errore del nome sulla targa del presidente Carlo Azeglio Ciampi, in merito all’inaugurazione della piazza intitolata allo stesso “l’amministrazione Raggi, dinanzi alle piu’ alte cariche dello Stato, ha fatto subire alla citta’ di Roma l’ennesima figuraccia”. Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni consigliere capitolino di Fratelli d’Italia.

“Non bastava la questione rifiuti ripresa da tutti i media internazionali – aggiunge – la gaffe sullo scambio del Colosseo con l’arena di Nimes dello scorso aprile e, quella piu’ datata, di Abebe Bikila che, forse per un delirio di onnipotenza, il sindaco Raggi aveva ritenuto di poterlo far resuscitare. Ormai la citta’ viene alla ribalta solo per le gaffe del sindaco e del suo ben nutrito e ben remunerato staff comunicativo che grava sulle tasche dei romani, oltre che per la conclamata incapacita’ gestionale”.

“Roma, nei suoi 2774 anni di storia – conclude -, mai aveva raggiunto un cosi’ basso livello, ma siamo certi che sapra’ risorgere dopo che su questa Giunta sara’ calato il sipario”.

Così Paolo Ferrara (M5S): “Si avvicinano le elezioni e ormai si inventano tutto per fermare Virginia Raggi. La targa con il nome sbagliato di Carlo Azeglio Ciampi non è un semplice errore. Vi sembra possibile? Sono una persona libera e dico chiaramente che per me la risposta è no. Questa è la targa (vedi foto sopra) che la Sindaca ha fatto immediatamente sistemare. Poi diciamola tutta perché io non ho mai visto un Sindaco con lo scalpello in mano incidere una targa; per cui non è certamente lei la responsabile”.