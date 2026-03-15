L'Ambasciata del Giappone partecipa al Festival di cultura giapponese di Civitavecchia • Terzo Binario News

L’Ambasciata del Giappone partecipa al Festival di cultura giapponese di Civitavecchia: dimostrazione e workshop di Ikebana a cura dell’Ikenobo Study Group (22 e 23 ottobre 2022).

Il Comune laziale, legato alla città giapponese di Ishinomaki, nella provincia di Miyagi, da un patto di gemellaggio siglato da oltre cinquant’anni, conferma così, con una due giorni di dimostrazioni, conferenze, concerti e mostre, il profondo legame con il Sol Levante.

Le due città portuali hanno infatti sancito nel 1971 delle profonde relazioni che affondano le proprie radici nella storia: rappresentano, infatti, rispettivamente, il punto di partenza e di approdo dell’ambasceria Keich, missione guidata dal samurai Hasekura Tsunenaga su iniziativa del signore feudale Date Masamune, salpata nel 1613 dal Giappone e giunta due anni dopo proprio a Civitavecchia Il Festival di Cultura Giapponese si terrà presso la Cittadella della Musica ed aprirà le sue porte la mattina di sabato 22 ottobre con un laboratorio a cura della Scuola Internazionale di Comics aperto ai ragazzi dai 7 ai 17 anni e interamente dedicato al manga, un genere che, espressione della cultura pop giapponese, negli ultimi anni sta registrando in Italia un vero e proprio boom. La giornata d’apertura vedrà il suo momento ufficiale nel pomeriggio, con i saluti istituzionali accompagnati da una sfilata dedicata al samurai Hasekura Tsunenaga, con un abito messo a disposizione dalla Pro Loco di Civitavecchia. La conclusione della prima giornata sarà invece affidata all’Associazione Culturale Musicale “L’Arte del Canto” che nella sua esibizione presenterà, tra gli altri, brani in onore del Giappone. L’Ambasciata del Giappone in Italia sarà invece presente con una dimostrazione e workshop di ikebana, arte di composizione floreale, a cura dell’Ikenobo Study Group in programma sabato 22 alle ore 18.00 e domenica 23 alle ore 11.00. Le maestre Yôko Kurata e Flavia de Giovanni condurranno infatti due sessioni di workshop, dando la possibilità alle prime 15 persone prenotate di realizzare la propria, personale opera di ikebana, e a tutti gli spettatori in sala, a ingresso libero, di ammirare la dimostrazione iniziale e seguire le varie fasi del laboratorio. Nella giornata di domenica, non mancheranno arte e musica. Alle ore 16.30 in programma la presentazione del saggio “Il segreto dell’onda di Hokusai” a cura dell’autore, lo storico dell’arte e Direttore del Museo d’Arte Orientale – Collezione Mazzocchi di Brescia, Paolo Linetti; alle ore 19.00, tutta l’energia delle percussioni giapponesi nel concerto “Taiko no koe” (la voce del tamburo) a cura dell’Associazione IlNaufragarMèDolce. Nel corso di tutta la kermesse, infine, un’esposizione di bonsai a cura del Bonsai Club di Civitavecchia e una mostra di origami dell’artista locale Giuseppina Portanova, in grado di coniugare una tecnica rigorosamente nipponica a soggetti che attingono dall’immaginario di entrambi i Paesi. Quasi a celebrare la recente riapertura delle frontiere ai turisti, l’Ente Nazionale del Turismo Giapponese (JNTO) mette inoltre a disposizione in distribuzione gratuita materiale turistico-informativo su moltissime destinazioni in Giappone Tutti gli eventi sono a ingresso libero.Per i workshop, necessaria la prenotazione.Prenotazione workshop ikebana (Sala Morricone, max 15 persone a sessione):sabato 22 ottobre ore 18.00 – 19.30domenica 23 ottobre ore 11.00 – 12.30culturale_r1@ro.mofa.go.jpPrenotazione workshop cultura manga (max 15 persone a sessione):sabato 22 ottobre ore 10.00 – 12.00 (7/10 anni)sabato 23 ottobre ore 14.30 – 16.00 (13/17