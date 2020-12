L'Alberghiero di Ladispoli seleziona i partecipanti al ‘Combiguru Challenge’ - Terzo Binario News

“‘Imparare divertendosi’: questo è l’obiettivo di una competizione che ha visto impegnati ieri mattina, 9 dicembre, gli studenti delle classi IV KA, IV KB e IV Pasticceria dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli in una prova a quiz che selezionerà i futuri partecipanti alla gara di enogastronomia ‘Combiguru Challenge’. La scuola è cambiata, la didattica si svolge a distanza, ma l’offerta formativa dell’Istituto di via Federici rimane ispirata ai più alti standard di qualità.

Il format ‘CombiGuru Challenge’ è stato ideato dall’azienda ‘Unox’, impegnata da anni in attività e progetti di collaborazione con gli Istituti scolastici superiori.

“Gli studenti – si legge nel sito ufficiale della “Combiguru Challenge” (www.combiguruchallenge.com) – dovranno dapprima dimostrare, in modo individuale, le loro conoscenze con la App CombiGuru e poi la loro abilità, lavorando in coppia, nella preparazione di una portata principale e di un dolce.

Un modo concreto per saldare il legame tra scuola e lavoro e valorizzare il talento dei giovani, obiettivi sui quali UNOX punta da sempre con diverse proposte e iniziative”.

Lo scorso anno, dopo la prova preselettiva, gli studenti dell’Alberghiero di Ladispoli si erano recati a Padova, per disputare la gara finale.

I giochi sono aperti. In palio, per i vincitori, – ha ricordato il Prof. Fulvio Papagallo, docente di Enogastronomia dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli – un corso di cucina professionale con chef stellati presso la sede di ‘Chef in campus’, nella riserva naturale di Monte Rufeno, in provincia di Viterbo”.

Istituto Alberghiero di Ladispoli