Ladro romano preso in flagrante a Montalto dai Carabinieri • Terzo Binario News

Nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Comando Compagnia Carabinieri di Tuscania, i militari della Stazione di Montalto di Castro hanno tratto in arresto, nella flagranza di reato, un 52enne di Roma sorpreso subito dopo aver forzato la porta-finestra di un’abitazione.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Civitavecchia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’operazione, che si inserisce in un contesto più ampio dell’azione di prevenzione e contrasto dei reati in genere disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Viterbo, costituisce una concreta e decisa risposta al crescente allarme sociale suscitato dal fenomeno dei reati predatori e conferma il costante impegno dell’Arma nelle relative attività di contrasto.

In tale quadro, considerato che la collaborazione tra istituzioni e cittadini è fondamentale per garantire una società più sicura, per limitare il rischio di furti i Carabinieri suggeriscono alcune semplici precauzioni quali, ad esempio, non pubblicare sui social network informazioni riguardanti la propria partenza o i dettagli della vacanza (anche una banale foto può fornire notizie utili ai malintenzionati), chiedere ad una persona fidata di ritirare la posta dalla cassetta per evitare che venga avvertita l’assenza da casa e, ove possibile, installare sistemi di allarme o videosorveglianza.