Ladispoli: saldi estivi dal 1 agosto - Terzo Binario News

La Giunta della Regione Lazio, il 14 luglio, ha deliberato, come data di avvio dei saldi estivi, il 1 agosto. La durata sarà di sei settimane.

“E’ possibile proseguire le vendite promozionali nei trenta giorni che precedono l’inizio dei saldi estivi, quindi fino al 31 luglio come previsto quest’anno dalla Legge Regionale 27 maggio 2020 n. 2 in deroga al divieto di vendite promozionali nei 30 giorni precedenti la data di avvio dei saldi – spiega Francesca Lazzeri, assessore al commercio, attività produttive, servizi informatici, servizi anagrafici e comunicazione – con questi provvedimenti si è voluto favorire la ripresa delle attività commerciali del nostro territorio a seguito della rilevante flessione della domanda di consumo determinata dal blocco delle attività economiche nel periodo della chiusura forzata o lockdown necessario al contenimento della diffusione pandemica del virus Covid-19.”

Come di consuetudine, durante il periodo delle vendite di fine stagione ovvero delle vendite promozionali il prezzo originale, la percentuale di sconto applicata e il prezzo finale dei prodotti in saldo e in promozione devono essere ben chiari e leggibili ed esposti con le modalità previste dall’articolo 17 del Testo Unico del Commercio (L.R. 22/2019). Si ricorda, infine, che le vendite promozionali non sono soggette a previa comunicazione al SUAP comunale.