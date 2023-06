"Ladispoli Piano Festival 2023" al via da domani a teatro Vannini • Terzo Binario News

Ufficiale il ritorno del Festival pianistico e di musica da camera sotto la direzione dell’ideatore il M. Stefano Tommassoni, organizzata dall’associazione culturale Momenti Musicali (Mo. Mu.) e dall’ Istituto Educativo riEvoluzione Musicale (I.e.e.M.) con il Patrocinio del Comune di Ladispoli e la collaborazione della Conad.

La manifestazione, ormai alla sua terza edizione, è tenuta viva dall’entusiasmo dei ragazzi che, protagonisti indiscussi del Festival, renderanno le serate dal 29 giugno all’8 luglio magiche all’interno del Teatro “Marco Vannini” di Ladispoli.

Il cartellone, vario ed elaborato, vede l’alternarsi di grandi artisti del panorama italiano ai giovani talenti dell’“I.e.e.M.” Queste le parole del Direttore artistico: “orgogliosi di aver donato alla nostra città e al panorama culturale e artistico ivi presente un Festival senza precedenti.

Nessuno aveva mai pensato ad una manifestazione musicale che mettesse al centro il pianoforte nelle sue molte forme, solistica, cameristica e d’accompagnamento al canto lirico. Siamo particolarmente felice di questa terza edizione e, in particolare, per come abbiamo allargato i nostri orizzonti con un cartellone a 360°, arrivando ad occupare ben 2 fine settimana per inserire tutti i concerti. Immutata e centrale è la missione del nostro Festival: avvicinare alla musica classica un pubblico giovane, coetaneo degli esecutori che, con entusiasmo e passioni, si esibiranno.”

Il Festival si aprirà il 29 giugno con una serata dedicata ai ragazzi che hanno intrapreso i percorsi ABRSM, certificazioni internazionali riconosciute in tutto il mondo per ogni tipo di strumento; il 30giugnoe il 1lugliosarà la volta dei ragazzi iscritti ai corsi avanzati della scuola di musica I.e.e.M. Il programma dei due concerti sarà talmente vario da accontentare qualsiasi tipo di pubblico: dalla cantabilità di Schubert al virtuosismo di Rachmaninov, dalla razionalità di Bach all’impeto di Beethoven. Il 2 luglio la scena sarà riservata al “Discovery Sax Quartet”, un quartetto di sassofonisti di altissimo livello che offrirà al pubblico presente un emozioni imperdibile: Grazie a un repertorio innovativo e originale i musicisti del quartetto, Massimo Giacchetti, Angelo Turchi, Raffaele Romano e Valentino Catallo, guideranno gli spettatori alla scoperta di generi variegati generi musicali: classico-moderno, tango, danze latino-popolari e ragtime contemporaneo. Dopo una piccola pausa di 3 giorni si riprenderà, il 6 luglio con la sonata n° 3 di Beethoven in La maggiore per violoncello e pianoforte, nell’interpretazione rispettiva di Alice Romano e Benedetta Iannuzziello. Il concerto sarà aperto dagli allievi di canto lirico con un repertorio che spazierà da Monteverdi a Haendel fino alle arie tratte dalle opere buffe di Mozart e dal corale femminile “I.e.e.M.” Il 7 Luglio è previsto il recital pianistico del talentuoso pianista Filippo Tenisci con un programma che metterà al centro il virtuosismo di Liszt con la trascrizione del Liebestod di Wagner accostato alle sonorità rarefatte di delle Images II Debussy, per poi riprendere nella seconda parte del concerto il Maestro di Lipsia con la sua Sonata in si minore. L’8Luglio sarà la serata dedicata al pianoforte e alla musica da camera, con gli allievi della scuola di musica: il programma unirà alcuni tra i più grandi nomi della musica internazionale da Beethoven a Chopin fino a Piazzolla e Monti con la Czardas.

Il 14 Luglio si chiuderà la manifestazione con il concerto della “I.e.e.M. Orchestra” che presenterà al pubblico la propria “doppia anima” all’interno della magnifica cornice della “Grottaccia”: la prima parte sarà dedicata alle colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema con Morricone e Williams e la seconda dedicata alle musiche pop rock e blues più famose, dai Blues Brothers ai Queen, dagli Europe a M. Bublè.