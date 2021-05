Ladispoli, Parco degli Angeli: "La Cordeschi non c'è più, rimangono questioni aperte" - Terzo Binario News

In attesa che il nuovo Assessore alle Politiche Sociali Fiovo Bitti si assesti nel nuovo ruolo e si connoti quello residuale della Signora Lucia Cordeschi, non possiamo esimerci da alcune considerazioni prodromiche alla stagione di costruttivo confronto che auspichiamo si avvii con l’amministrazione ladispolese.

I retroscena della dipartita di colei che da un lato adduce motivi di salute e contestualmente sui social tuona con riferimenti a presunti tradimenti li lasciamo al gossip, ci interessa di più chiarire alcuni aspetti che ci consentiranno di orientare i prossimi passaggi delle iniziative giudiziarie che abbiamo intrapreso dopo che siamo stati lesi negli affetti e nel patrimonio.

Dinanzi al Tribunale Civile di Civitavecchia sono pendenti due azioni civilistiche, avviate nei confronti della Nuove Frontiere Onlus, che vertono sullo spossessamento clandestino che abbiamo subito e sulla violazione delle Ordinanze del Tribunale di Civitavecchia che disponevano la reintegrazione della nostra associazione nel possesso del Parco degli Angeli.

Come noto, le Ordinanze sono state violate anche a mezzo della materiale distruzione della struttura, operazioni che la Signora Cordeschi ha affermato di aver “sorvegliato” in qualità di pubblico ufficiale, nella funzione di assessore all’epoca dei fatti rivestita.

Nel tempo abbiamo sollecitato il Sindaco Grando ad esprimersi sulla questione e il recente repentino ed inaspettato allontanamento della Signora Cordeschi, considerate le motivazioni addotte, non può essere considerato una risposta ai fini della questione cui sono ricondotte le azioni legali.

Rimane quindi non sciolto il seguente nodo: la Cordeschi agiva effettivamente in veste ufficiale quando è stata identificata dai Carabinieri mentre erano in corso le operazioni di smantellamento del Parco degli Angeli o, per come ha fatto con la ormai mitologica sentenza, si è inventata anche questa circostanza coinvolgendo il Comune di Ladispoli nelle sue prodezze?

Filippo Bellantone / Presidente APS Parco degli Angeli Onlus