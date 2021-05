Bandi spesa Covid: sarà necessario Spid e Isee - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

Importante novità per i prossimi bandi spesa Covid. Ad illustrarle l’assessore ai servizi sociali Cinzia Napoli: “Per fare domanda a questo bando, così come per tutte le altre richieste future dell’amministrazione pubblica sarà necessario lo SPID.

Gli utenti potranno comunque utilizzare le precedenti credenziali, se hanno già effettuato, in passato, una registrazione alla piattaforma Elixforms (possibilità valida fino al 30/09/2021); In alternativa sarà possibile solo tramite autenticazione SPID in caso di nuova registrazione. Daremo informazione della pubblicazione del bando attraverso la stampa”.



Novità anche per il numero dei richiedenti: “Sarà importante per tutti gli utenti avere un ISEE aggiornato per fare domanda. Attraverso l’Isee avremo la possibilità di ampliare la platea dei beneficiari”.