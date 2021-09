“Ladispoli in Tour”, si preparano gli scatti per la guida in uscita l'8 dicembre - Terzo Binario News

“Si tratta di una grande opportunità per le attività di ristorazione e ricettive di Ladispoli”. Con queste parole l’assessore al commercio, Lorena Panzini e l’assessore al turismo, Marco Milani, hanno reso noto che Doc Italy, in collaborazione con gli Assessorati Commercio e Turismo, sta predisponendo “Ladispoli in Tour”, una guida per turisti e non solo alla scoperta delle attività ristorative e di accoglienza di Ladispoli.

Nel progetto editoriale sono incluse bar, B&B, Botteghe, Case Vacanza, Coloniali, Enoteche, Hotel, Panifici, Pasticcerie, Pastifici, Pizzerie, Piadinerie, Pub, Ristoranti, Stabilimenti, Trapizzino e Vinerie. Non è previsto nessun costo a carico degli esercenti.

“All’interno della manifestazione “Doc Italy Rinascita” – hanno proseguito Panzini e Milani – che si terrà in Piazza dei Caduti dal 4 al 6 settembre, saranno effettuati i primi scatti fotografici. Per gli chef e i titolari delle attività l’appuntamento è il 5 settembre alle ore 15:00 in piazza dei Caduti”.

Il dress code è camicia bianca per i titolare, giacca da lavoro per chef, pasticceri, pizzaioli, panificatori o pastai, a propria discrezione cappello da chef, pizzaiolo o pasticcere. La guida sarà pubblicata l’otto dicembre 2021.