"Ladispoli è carina, peccato sia così sporca" • Terzo Binario News

Colpa di chi sporta cerco – la sottolineatura di una cittadina – ma anche di chi non pulisce

Da diversi giorni in Redazione arrivano lettere di cittadini che mostrano problemi legati a Ladispoli.

L’ultima di esse riguarda la sporcizia fra la centralissima viale Italia e via Napoli intorno al civico 51.

“Ladispoli è molto carina e potrebbe essere davvero un gioiellino ma purtroppo è molto sporca, sia per la gente incivile che per la mancanza di pulizia per le strade.

Le vie limitrofe a viale Italia sono tutte sporche ma nessuno spazza. semplicemente viene usato un macchinario che trasporta i rifiuti da una parte a l’altra senza mai raccogliere.

È un peccato che sia così perché se Ladispoli fosse pulita, sarebbe bellissima”.

Lettera firmata

