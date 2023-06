La Mollica Graziano all'attacco sul Gotha beach: “Servono regolarità, trasparenza ed equità per cambiare la città” • Terzo Binario News

L’esponente della lista civica Ladispoli Cambia a Grando: “Caro Sindaco, governare e comandare sono due cose profondamente diverse”

“Sono contenta che sulla vicenda Gotha Beach – non solo un campeggio ma un impianto sportivo con ristoranti e un grande stabilimento balneare – siano intervenuti il PD, La Forza della Comunità, Verso Ladispoli, Governo Civico, Un Nuovo Inizio e Ladispoli Attiva.

Per noi, le fondamenta dell’impegno per cambiare la città di Ladispoli sono la regolarità, la trasparenza e l’equità nei rapporti con le forze sociali e imprenditoriali.

Sono l’ultima a intervenire nel dibattito pubblico – sottolinea la consigliera Mollica Graziano – ma fui la prima a richiedere un accesso agli atti congiunto, ottenuto con enormi difficoltà.

Abbiamo iniziato ad esaminare gli atti, che purtroppo, nonostante siano trascorsi più di trenta giorni, sono ancora incompleti.

Non voglio cedere alla tentazione di un facile qualunquismo – prosegue la consigliera – quindi prima di formulare e depositare eventuali atti conseguenti, procederemo a un accurato esame dell’intera procedura che ha consentito l’apertura di un solo campeggio nella zona di Torre Flavia.

Ritengo che il settore turistico e ricreativo possa diventare una risorsa importante per la città, a condizione che siano rispettate tutte le norme vigenti (senza aggirarle) e che siano offerte le stesse opportunità a una pluralità di operatori. Rispettando le norme vigenti – conclude Mollica Graziano – esistono grandi opportunità, per il nostro comune, di attivare procedure pubbliche, condivise ed eque per valorizzare il settore turistico.

Caro Sindaco, governare e comandare sono due cose profondamente diverse”.

Lo dichiara la Consigliera Amelia Mollica Graziano, capogruppo della Lista Civica “Ladispoli Cambia”.