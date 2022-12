Ladispoli a secco di acqua e comunicazione • Terzo Binario News

Ladispoli con acqua a macchia di leopardo… rimasto all’asciutto. Che un guasto possa creare disagio è nell’ordine delle cose ma l’Amministrazione – che sicuramente ha pressato Acea affinché risolvesse – di fronte ad un disservizio su un bene primario come l’acqua ha comunicato poco, tardi e male.

Erano giorni che i disservizi venivano segnalati, quindi si poteva e doveva fare meglio, per non lasciare i cittadini in panne. E, anticipando i tempi, sarebbe stato possibile programmare l’invio delle autobotti.

Andava detto cosa fosse successo ed una stima sui tempi di riparazione, oltre ad eventuali indicazioni, non certo un banale “fate scorte”.