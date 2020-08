Labaro, dal 24 agosto via ai lavori sul ponte del rio Cremera - Terzo Binario News

Per il tratto di via Flaminia interessato è stata prevista un’apposita variazione del traffico che prevedrà il senso unico alternato, regolamentato da movieri e da impianto semaforico

Da lunedì 24 agosto 2020 via ai lavori sul ponte del rio Cremera a Labaro, sulla via Flaminia all’altezza degli ingressi al grande raccordo anulare. L’opera sarà a cura del Dipartimento S.I.M.U. – Direzione Urbanizzazione Primarie, attraverso una ditta specializzata.

Nello specifico l’intervento, che dovrebbe avere una durata massima di 13 giorni naturali e consecutivi (data stimata di fine lavori 05 settembre 2020), riguarderà barriere di sicurezza, parapetto di protezione e ripristino di porzioni di calcestruzzo ammalorato. Inoltre l’impresa procederà con la bonifica della vegetazione che insite sulle strutture sia del ponte del rio Cremera che sul cavalca-ferrovia che sul ponte del Fosso di Prima Porta.

Per il tratto di via Flaminia interessato dai lavori è stata prevista apposita disciplina temporanea di traffico che prevedrà, dal 24 agosto 2020 per l’intera durata dei lavori, il senso unico alternato, regolamentato da movieri (in orario diurno) e da impianto semaforico (in orario notturno), ed il limite di 30 chilometri orari. Al momento non ci sono comunicazioni inerenti eventuali modifiche del trasporto pubblico. Per i primi giorni, nelle ore mattutine di maggior traffico, è stato richiesto al XV Gruppo Cassia di polizia locale un supporto in loco”.