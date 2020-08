Tufello, solaio pericolante in un condominio: la polizia locale sgombera 8 famiglie - Terzo Binario News

L’intervento della ‘Lupa’ e dei vigili del fuoco in via Tonale 14. Per alcune delle persone sgomberate è stata necessaria l’assistenza per un alloggio alternativo

di Stefano Marzetti

Solaio pericolante in un condominio dell’Ater di via Tonale 14, al Tufello, dove la polizia locale è intervenuta e ha dovuto procedere a sgomberare otto famiglie. È accaduto ieri sera, 20 agosto 2020, intorno alle 21, con l’intervento delle pattuglie del III Nomentano della ‘Lupa’ e i vigili del fuoco.

I pompieri hanno effettuato le verifiche tecniche e riscontrato un problema nel solaio corrispondente al vano della scala M e pertanto hanno disposto l’evacuazione della palazzina. La polizia locale ha attuato tutte le procedure per far uscire le persone. Si tratta di otto nuclei familiari. È stata verificata la necessità di assistenza alloggiativa che ha riguardato una sola famiglia, per la quale sono stati attivati la Protezione civile e i servizi sociali che hanno provveduto a trovare una soluzione abitativa.

Dopo le verifiche tecniche i vigili del fuoco hanno inviato l’esito del sopralluogo all’Ater che dovrà procedere con le verifiche strutturali e procedere con gli interventi necessari per la messa in sicurezza dell’edificio prima che i residenti possano tornare ad occupare i loro appartamenti senza alcun rischio.