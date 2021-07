La VII edizione del Santa Marinella Short Film Festival a piazza Gentilucci fino a lunedì - Terzo Binario News

Dopo un anno difficile per tutti, nella settimana dal 15 al 19 Luglio, Santa Marinella presenterà una kermesse cinematografica con cinque giorni di anteprime, ospiti, omaggi alla storia del cinema, defileè, esibizioni canore e di danza, per attirare un folto pubblico di appassionati e fans del cinema.

Una manifestazione voluta e realizzata dall’ associazione culturale Santa Marinella Viva, in collaborazione con l’associazione ArcheoTheatron, con lo scopo di consolidare il Festival nel litorale di Roma Nord per valorizzarne il territorio.

L’evento è promosso dalla Regione Lazio e Patrocinato dal Comune di Santa Marinella e dal Comitato Fellini 100.

Rispetto agli anni precedenti, questa VII edizione del festival assume una novità nella struttura organizzativa, che vede l’ingresso di un gruppo di giovani al timone dell’evento. La decisione di affidare alla giovane squadra l’organizzazione dell’evento, nasce dalla volontà di coinvolgere i ragazzi per sviluppare idee innovative e iniziare un passaggio di consegna ai giovani del nostro territorio.

Una giuria di qualità per decretare il cortometraggio vincitore dell’Apollo d’Oro 2021, tra i 21 Paesi del mondo che si sono iscritti. Anche quest’anno la giuria sarà capitanata dal critico cinematografico e giornalista della Radio Vaticana Rosario Tronnolone, dal Maestro Agostino De Angelis attore e regista di teatro, dal regista cinematografico Mario Parruccini e dalle new entry Carmen Minieri presidente dell’associazione culturale “Le Voci” ed Enrico Ravegnani del Film Festival di Ferrara.

PROGRAMMA

Nella terza serata del 17 Luglio, verrà proclamato il vincitore dell’Apollo d’Oro 2021 e verranno assegnati anche il premio della critica e del pubblico tra i 10 corti finalisti che sono: Cacciaguida di Davide Del Mare vincitore del Premio del Pubblico, Aggrappati a me di Luca Arcidiacono vincitore del Premio della Critica e Uonted di Daniele Bonarini vincitore come miglior film 2021 dell’Apollo d’Oro.

Ospite della serata Elena Anticoli De Curtis (Nipote del principe Antonio De Curtis in arte Totò) per omaggiare i 70 anni della canzone “Malafemmena” che sarà interpretata dalla musicista Manola Barbieri dell’associazione Sinphonicamente.

Durante la serata sarà presentato un defileè di abiti ispirati ai personaggi del cinema interpretati dai ragazzi dell’Accademia del Cinema di S.Marinella.

Saranno presentate delle esibizioni di danza a cura della Danzero di Tiziana Orsomando e a cura dei ballerini di tango argentino Giulia Bucelli e Antonello Casalini.

Nella quarta serata del 18 Luglio, l’artista Ombretta Del Monte presenterà il suo libro “I Sassi della Memoria, che narra della famiglia Civitavecchiese dell’autrice e di tutti gli avvenimenti di costume sociale e politico di quel periodo.

Seguirà un omaggio a Gigi Proietti e alla Walt Disney, completamente ideato e interpretato dai ragazzi dell’Accademia d’introduzione al cinema di Santa Marinella. Come già detto la volontà dell’organizzazione è quella di dare spazio ai ragazzi che nel corso degli ultimi anni hanno frequentato i corsi del laboratorio di cinema ideato dall’associazione Santa Marinella Viva.

Ospite d’onore della serata l’attrice Francesca Antonelli, che ci regalerà una breve, ma intensa interpretazione di un monologo su Anna Magnani.

Nella quinta ed ultima serata del 19 Luglio, verrà dedicata la maggior parte del programma alla visione integrale del film ambientato a Santa Marinella “Nessuno ti pettina bene come il

vento”, seguito da brevi sinossi e critica, condotta dal dott. Luigi Lozzi coadiuvato dalla Direttrice della Biblioteca Cristina Perini.

Un ringraziamento speciale ed un plauso ai ragazzi dell’Accademia del cinema di Santa Marinella:

Alessia Campo, Giacomo Costanzo, Ilenia D’Ascenzo, Alessio Faiazza, Letizia Frezza, Riccardo Frontoni, Davide Polidori, Gabriele Tempesta, Andrea Vella e Yuri Verna e ai collaboratori Signoracci Gualtiero, Maurizio Midei e Monia Marchi presidente dell’Associazione Miss Flores che curerà tutti gli allestimenti nell’ambito delle serate, Desiree Arlotta Presidente dell’Associazione Culturale Archeotheatron e Francesca Baldasseroni per le riprese video.

Un sentito ringraziamento alla Regione Lazio per aver promosso e supportato l’iniziativa cinematografica.

Un ringraziamento anche all’amministrazione comunale nella persona del Sindaco Pietro Tidei e della consigliera delegata Maura Chegia, per aver patrocinato l’evento e supportato l’organizzazione di questa “settimana del cinema” a S.Marinella.