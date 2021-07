Un successo il Canta Cartoon a Tolfa - Terzo Binario News

Un successo, a Tolfa venerdì sera, “Canta Cartoon”, il concorso canoro dedicato ai film d’animazione della Disney, organizzato dall’associazione “La Filastrocca”, spostato, causa maltempo, dal giardino della Villa Comunale al teatro Claudio.

Tutti bravi e impegnati i concorrenti, provenienti da Tolfa e Civitavecchia, divisi in tre categorie in base all’età, che si sono esibiti davanti a parecchi spettatori, con mascherina e distanziati.

A giudicarli una giuria presieduta da Giorgia Regina, giovane cantante già con una carriera avviata e titolare di uno studio di registrazione a Civitavecchia.

Alessandra De Vellis con la sua versione di “Io ce la farò da “La principessa e il ranocchio” ha vinto fra gli under 12, l’altra concorrente Virginia Serpa si è aggiudicata il premio speciale della presidente Regina, ovvero una registrazione nel suo studio.

Per gli under 18, la canzone in inglese da “Beauty and the Beast” di Sofia Bertolli si è conquistata la coppa del primo premio, mentre Filiberto Caprio, che ha interpretato il genio di “Alladin” in “Un amico come me”, è piaciuto al giudice Giuseppe Scoglio, attore, cantante e regista, a cui toccava il compito di assegnare il riconoscimento della critica.

Fra gli over 18, ovvero dieci cantanti fra solisti e coppie, ha convincere di più i quattro giurati – fra cui la giornalista Cristiana Vallarino e il musicista maestro di tromba Gabriele Annibali – è stato il duetto di Gianluca De Felici e Alice Gavagnin.

A presentare sono stati Marika Compagnucci, presidente de “La Filastrocca”, e Alessandro Tagliani. Oltre ai concorrenti si sono esibiti Giorgia Regina ed Erika Spargoli e pure Giuseppe Scoglio in coppia con l’attore Alessandro Maffei, per le loro versioni di “Akuna Matata” e “In fondo al mar”.

Per la premiazione sul palco sono saliti il sindaco Luigi Landi e la vice sindaco Stefania Bentivoglio, pure maestro direttore della locale banda “Verdi”, fresca di un nuovo diploma magistrale al Conservatorio, in sassofono.

Il primo cittadino ha speso parole di elogio per l’organizzazione de “La Filastrocca” e per la bravura di tutti i concorrenti: “Eccellenze del territorio che hanno portato musica e divertimento nel teatro Claudio, riaperto per la prima volta dopo la lunga chiusura per l’emergenza Covid”.

Da “La Filastrocca”, associazione che a Tolfa organizza campi estivi per i bambini, corsi di lingue e quest’anno pure di Arte terapia, i ringraziamenti per gli sponsor che con i loro contributi hanno reso possibile la serata, in particolare a “Dolcezze infinite” che ha firmato l’addobbo del palco.

C.V.