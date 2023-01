La Valentini "sposa" le proposte di Civitavecchia Bene Comune • Terzo Binario News

“Sempre dalla parte dei cittadini che dissero no al gas a Torre Nord”

“Ho letto con molto interesse l’appello lanciato dal Comitato Civitavecchia Bene Comune e raccolto la preoccupazione circa potenziali stravolgimenti dei risultati ottenuti che hanno consentito la nascita di un distretto delle energie rinnovabili.

Come coordinatrice del Circolo di Sinistra Italiana Roma Litorale Nord “Mahsa Amini”, affermo che siamo sempre stati al fianco dei cittadini che hanno lottato per impedire l’apertura della centrale a gas a Torre Valdaliga nord, impegnandosi a costruire percorsi virtuosi di energie rinnovabili e di transizione ecologica che ha portato alla costituzione di un “Modello Civitavecchia” riconosciuto a livello nazionale, riuscendo nel contempo a salvaguardare sia i posti di lavoro che la salute, quest’ultima messa a dura prova con elevate percentuali di malattie professionali e oncologiche.

Nel nostro programma come Polo Progressista per Donatella Bianchi Presidente della Regione Lazio, (lista nella quale sono candidata per le regionali 2023) e redatto prima di questo appello, si fa esplicito riferimento proprio alla salvaguardia di quanto é stato raggiunto nel distretto di Civitavecchia e, una volta che saremo alla guida della Regione, il nostro impegno continuerà in tale direzione.

Per tale motivo sono disponibile ad un incontro con il Comitato Sole nei prossimi giorni.

Rossana Valentini

Candidata al Consiglio Regionale Lazio per il Polo Progressista