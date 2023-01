Istituto "Stendhal" di Civitavecchia a "tutto spagnolo" • Terzo Binario News

“Evviva lo Spagnolo allo Stendhal”: dopo il periodo pandemico, sono riprese a pieno ritmo le attività di ampliamento dell’offerta formativa per la lingua Spagnola.

Le docenti di materia professoresse Di Sano ed Hernàndez coordinate dalla professoressa Mallimaci hanno consegnato i primi diplomi della nuova certificazione spagnola DIE adottata dall’Istituto, diventato per l’ente madrileno

Fidescu “centro de examen” accreditato sia per gli interni che per gli

esterni.

Un diploma il DIE che, oltre allo spagnolo standard per tutti i

livelli del QCER, dal livello B2 propone anche certificazioni di lingua per

i settori ECONOMICO/TURISTICO/SANITARIO.

Anche sul versante pcto il Baccelli ha scelto di innovare collaborando a distanza con INSITUTO SAN FERNANDO di Siviglia con dei pacchetti online sempre inerenti la tipologia commerciale-economica propria dello storico istituto civitavecchiese. A conferma dell’ottimo livello consolidato, si segnala la partecipazione alle preselezioni del concorso per le eccellenze linguistiche indetto dalla Università di Urbino (CnDL13) della classe 5C indirizzo R.I.M., preselezioni superate il 2 dicembre da 12 allievi della classe 5C Relazioni Internazionali per il Marketing.