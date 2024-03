La Uici di Civitavecchia: "Al via la Settimana Mondiale del Glaucoma" • Terzo Binario News

“La Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB Italia onlus), con la collaborazione delle strutture dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS – APS, in occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma (che quest’anno verrà celebrata dal 10 al 16 marzo 2024), con l’autorizzazione ed il patrocinio della ASL RM-4, vogliono organizzare specifiche iniziative per la prevenzione del glaucoma.

In una logica di continuità con la funzione e lo spirito con cui l’Agenzia e l’U.I.C.I. da sempre inquadrano le proprie attività, anche quest’anno intendono farsi carico della diffusione della cultura della prevenzione del glaucoma (il ladro della vista), che è la seconda causa di cecità nel mondo, colpendo 55 milioni di persone. Sempre più utile, infatti, si rivela essere la corretta informazione della popolazione sui gravi rischi cui espone questa patologia, se non diagnosticata e curata tempestivamente.

A tale scopo, la Sezione Territoriale U.I.C.I. di Civitavecchia intende portare avanti l’iniziativa di prevenzione primaria con la distribuzione nella settimana indicata di opuscoli informativi scientifici appositamente predisposti, presso gli ambulatori oculistici di Via Etruria e presso il reparto oculistico dell’Ospedale S. Paolo di Civitavecchia, con l’affissione presso gli studi di locandine appositamente dedicati. Inoltre, presso le farmacie della città, saranno distribuiti gratuitamente gli opuscoli informativi alla cittadinanza”.

Il Presidente Dott. Renzo Berardicurti