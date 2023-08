La tregua dal caldo è quasi finita, dopo Circe torna l’alta pressione: riesplode l’estate • Terzo Binario News

Esaurita la fase di tempo instabile, ventoso e con temperature inferiori alla norma, sul Mediterraneo e sull’Italia inizia un periodo con caratteristiche più “estive”, caratterizzato da tempo stabile per effetto del rinforzo dell’alta pressione, con giornate in generale soleggiate, venti in attenuazione e solo qualche passaggio nuvoloso.

Le temperature tenderanno gradualmente ad aumentare, riportandosi nella seconda parte della settimana su valori di nuovo anche superiori alle medie climatiche, ma senza sconfinare verso livelli di caldo estremo.

Le previsioni meteo per martedì 8 agosto

Giornata di tempo stabile senza precipitazioni da segnalare. Cielo ovunque sereno o poco nuvoloso, con soltanto a tratti il transito di debole e innocua nuvolosità. Clima ancora fresco per la stagione al primo mattino al Centro-Nord; temperature massime in calo in Puglia e in Sicilia, in lieve rialzo altrove, con valori ancora di alcuni gradi o inferiori alle medie.

Venti in attenuazione sulle regioni settentrionali, in Sicilia e in Sardegna; Tramontana ancora moderata o forte su basso Adriatico, in Puglia e nello Ionio. Mossi i mari meridionali e quelli intorno alla Sardegna; molto mosso lo Ionio al largo.

Le previsioni meteo per mercoledì 9 agosto

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per il transito di velature. Nuvolosità più densa dal pomeriggio su Alpi e Nord-Est, con possibili brevi rovesci su Alpi Friulane e venete.

Lieve e generale rialzo delle temperature. Venti deboli, tranne nel Canale d’Otranto e nello Ionio, dove insiste la Tramontana, a tratti moderata.

Fonte, meteo.it