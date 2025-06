“La Toscana”, il tratto di Aurelia passa al comune di Santa Marinella • Terzo Binario News

“Ci sono voluti due anni e molteplici incontri per riuscire ad ottenere da Anas spa il tratto di strada delle SS1 Aurelia, conosciuto come La Toscana.

Una conquista che permette all’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Pietro Tidei, di dare una risposta valida per la messa in sicurezza di questo tratto che, soprattutto in estate, è molto frequentato dai bagnanti diretti alle spiagge sottostanti”.

Con queste parole il vicesindaco e assessore ai LL.PP. Andrea Amanati ha commentato l’incontro avvenuto lunedì mattina con i rappresentanti di Anas spa, durante il quale è stato sottoscritto tra le parti il verbale di delimitazione del centro urbano.

L’atto è stato firmato dal sindaco Tidei, da Amanati e dal Capo Centro e dal responsabile struttura territoriale Lazio di Anas e prevede l’ampliamento delle competenze comunali dal km 56,015 al km 56,918 per un totale di 903 metri.

“Questo accordo, che di fatto trasforma quel chilometro di strada extraurbana in tratto urbano- ha spiegato il Primo Cittadino- consentirà al Comune di poter limitare la velocità di percorrenza dei veicoli e prevedere le strisce di attraversamento pedonale, i pannelli dissuasori di velocità e quel che si renderà utile affinché venga messa in sicurezza la viabilità e il passaggio dei pedoni”.

Nell’atto si legge che “alla gestione e manutenzione del piano viabile del predetto tratto provvederà ANAS S.p.A., mentre il Comune in relazione a quanto disposto dall’art. 4, legge 7 febbraio 1961, n. 59, assumerà a suo carico la gestione e la manutenzione dei marciapiedi, delle banchine rialzate e quant’altro al margine del piano viabile, nonché dei servizi di carattere urbano, quali la nettezza urbana, l’innaffiamento, la potatura delle alberature, lo sfalcio dell’erba, illuminazione, la regolazione del traffico urbano, la posa e la gestione di eventuali impianti semaforici e attraversamenti previamente concordati con la Struttura Territoriale Lazio di ANAS; fermo restando l’appartenenza alla rete delle strade statali”.

Gli uffici tecnici del Comune dovranno provvedere quanto prima all’installazione di cartelli di inizio e fine centro urbano. Nel verbale è inoltre specificato che eventuali canoni dovuti da privati per concessioni interessanti il corpo stradale del suddetto tratto interno sono fatti salvi a favore del comune di Santa Marinella, a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della data del presente verbale.

Con l’occasione il Sindaco e il Vicesindaco comunicano che dal prossimo lunedì si darà inizio ai lavori di asfaltatura del manto stradale in molte vie della città. Inoltre si procederà all’intervento di messa in sicurezza e rifacimento del muro e della scalinata nell’area “Ex Fungo”.