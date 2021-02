La Tidei sui porti: "Bene il piano shock, si punti sul recovery Fund" - Terzo Binario News

“Bene la proposta di legge, a prima firma della presidente della commissione Trasporti della Camera Raffaella Paita (Iv), per un piano shock sui porti.

Ci auguriamo che l’impianto contenuto nella proposta possa entrare a pieno titolo nell’agenda del nuovo governo”.

Lo dichiara, in una nota, la presidente della commissione Attività produttive e Sviluppo economico del Consiglio regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva).

“Sui porti – spiega Tidei – è necessario cambiare passo, anche nell’ottica delle occasioni che scaturiranno dal Recovery Fund.

Agli investimenti, che necessitano di risorse adeguate, va affiancata una strategia che deve puntare a migliorare la pianificazione delle aree portuali, superando quelle conflittualità con gli enti locali che spesso bloccano progetti e sviluppo. Importante che nella proposta di legge sia stata inserita la semplificazione del documento di pianificazione strategica del sistema così come l’accento sul Piano regolatore portuale, che deve diventare il punto di riferimento esclusivo per le attività portuali. Occorre snellire, semplificare, dare un colpo secco a quella burocrazia che blocca oggi lo sviluppo di un asset importante per il Paese come è quello dei porti”, conclude Tidei.