La Tidei e Nobili su Città Metro:"Grande soddisfazione per il risultato di Damiano Pucci" - Terzo Binario News

“Grande soddisfazione per il risultato conseguito da Damiano Pucci, secondo degli eletti al voto per il Consiglio della Città metropolitana di Roma e il più votato nella lista dai consiglieri comunali della provincia, con ben novanta amministratori che lo hanno sostenuto. Quello di Pucci è un successo straordinario per un partito nato da poco, ma che ha dimostrato compattezza tra gli eletti di Roma e quelli di tutta la Provincia.

Una forza politica, quella di Italia Viva, che è stata in grado di dialogare con tantissime forze civiche, ben oltre i propri iscritti, in tutta la Provincia. Siamo sicuri che Pucci, ex Sindaco e oggi Presidente del Consiglio Comunale di Rocca Priora, da amministratore competente qual è, saprà dare un contributo importantissimo alla Città metropolitana di Roma, che in questa fase tornerà centrale anche nella gestione delle risorse del Pnrr.

Allo stesso modo siamo certi che da conoscitore attento e scrupoloso della Provincia, Pucci saprà essere un interlocutore per tantissimi gli amministratori e lavorare alla costruzione di un rapporto positivo tra la Provincia e la Città di Roma di cui c’è assoluto bisogno e che in questi anni è stato troppo conflittuale.

Un ringraziamento sentito va a tutti i nostri amministratori, a partire dai consiglieri comunali di Roma, Casini e Leoncini e a tutti quelli che hanno

lavorato in modo unitario per permettere alla nostra comunità di radicarsi ancora di più sul territorio”. Lo dichiarano in una nota, i coordinatori regionali di Italia Viva Luciano Nobili e Marietta Tidei.