La Team Kickboxing Ladispoli si distingue al 2° trofeo Alfred Nobel a Roma • Terzo Binario News

“Il Team Kickboxing Ladispoli ha scritto un nuovo capitolo di successo sportivo portando a casa prestigiose vittorie nel recente Secondo Trofeo Alfred Nobel di Kickboxing Federkombat a Roma.

Con un’eccezionale dimostrazione di talento e determinazione, i nostri atleti hanno conquistato medaglie e onorato il nome di Ladispoli.

La squadra, composta da quattro atleti straordinari, ha raggiunto risultati impressionanti. Tiziano Farris e Budei Andrian hanno ottenuto il primo posto nella categoria Kick Light, dimostrando la loro abilità e dedizione.

Inoltre, Samuele Lucarella e Alice Lobrano si sono distinti conquistando il secondo posto nelle rispettive categorie di Kick Light e Light Contact.

Questi risultati sono il frutto del duro lavoro e della dedizione degli atleti, che si allenano instancabilmente nella Palestra Piazza Grande di Ladispoli, sotto la guida esperta del Maestro Pasqualino Lobrano.

Il Secondo Trofeo Alfred Nobel di Kickboxing Federkombat è stato solo l’inizio di una stagione sportiva promettente. Il prossimo appuntamento è il Campionato Regionale Lazio Sport da Tatami, che si terrà il 12 novembre al Palatorrino. Questa gara rappresenta un’importante opportunità di qualificazione per il Trofeo Italia per i partecipanti con cinture colorate e per il prestigioso Criterium di Jesolo nel 2024 per i cinture nere.

Il Team Kickboxing Ladispoli è determinato a proseguire sulla strada del successo, portando sempre in alto il nome della nostra città. Questi giovani atleti sono un esempio di dedizione e spirito competitivo. Continueremo a sostenere la squadra e a seguirne da vicino le prossime imprese”.

Team Kickboxing Ladispoli