“La storia di Louis Armstrong”, il Michael Supnick Quintet in concerto al Granarone • Terzo Binario News

Appuntamento per domenica 7 gennaio alle ore 18:00 a Cerveteri

La storia di uno dei personaggi più grandi e influenti della musica jazz del ‘900 raccontata al Granarone in un concerto imperdibile.

Domenica 7 gennaio, alle ore 18:00 all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone a Cerveteri, nuovo appuntamento con il Natale Caerite: ad esibirsi, Michael Supnick, trombettista e trombonista statunitense di fama internazionale residente a Cerveteri, con un quartetto d’eccezione composto dal Maestro Augusto Travagliati al clarinetto, da Nicola Fumarola al trombone, Armando Mortet al banjo e Pierluigi Ausili al Sousaphone. Conduce la serata, Jole Stragapede.

“Proseguono con successo gli appuntamenti in musica organizzati al Granarone all’interno del nostro Natale Caerite – ha dichiarato il Vicesindaco di Cerveteri Federica Battafarano – il concerto in programma con Michael Supnick, accompagnato da un quartetto davvero d’eccellenza, ci condurrà in un meraviglioso viaggio alla scoperta di uno degli artisti più celebri al mondo, che ha segnato la storia della musica mondiale come Louis Armstrong. Il fatto che a dirigerci in questo pomeriggio in musica poi sia un connazionale di Armstrong, che suona il suo stesso strumento, renderà tutto ancor più magico. Sarà una serata fantastica, un’immersione nel fantastico mondo del jazz”.

“L’ingresso al concerto è gratuito – conclude il Vicesindaco Battafarano – così come avvenuto in tutti gli altri appuntamenti già andati in scena, vi aspetto numerosi”