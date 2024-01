Incidente sul Raccordo altezza Pisana, morta una persona • Terzo Binario News

Sul Grande Raccordo Anulare di Roma è stata temporaneamente chiusa e ora riaperta la complanare alla carreggiata interna, in corrispondenza dell’uscita 32 “via della Pisana”, a causa di un incidente.

Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria.

Per cause in corso di accertamento, il conducente di un autoveicolo ha perso il controllo del mezzo senza coinvolgere altri veicoli. Nell’incidente il conducente è deceduto.

Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.