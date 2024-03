“Si è svegliata piena di bellezza”, con queste parole questa mattina un’utente ha pubblicato sul gruppo facebook “Sei di Maccarese se…” le foto relative ai tantissimi cartelli attaccati nel sottopassaggio della Stazione Ferroviaria di Maccarese.

Non dei cartelli casuali, ma tante piccole e grandi dediche in onore della Donna, pensate appositamente per la Giornata Internazionale della Donna. Vi proponiamo alcune foto