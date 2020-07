La Snc Civitavecchia torna in mare: "campo" di pallanuoto a Santa Marinella - Terzo Binario News

Rossocelesti ospiti dello stabilimento Perla del Tirreno

La SNC Civitavecchia si trasferisce momentaneamente nella vicina Santa Marinella, ospite dello stabilimento Perla del Tirreno dove, dopo aver posizionato un campo di gara a mare, sarà la sede degli allenamenti estivi delle squadre rossocelesti alle quali potranno accodarsi anche quelle della Cosernuoto e della Centumcellae.

Con il campo a mare i ragazzi, oltre che allenarsi, avranno l’opportunità di passare piacevoli giornate all’aperto in uno scenario veramente invidiabile.

Non saranno solo allenamenti, l’intenzione è anche quella di organizzare alcuni tornei nel mese di agosto con lo spirito del divertimento e del coinvolgimento sociale, pubblicità per la pallanuoto in una località frequentata prevalentemente da tanti giovani turisti della capitale.

La SNC ringrazia il Comune di Santa Marinella nella persona del Sindaco Pietro Tidei, il consigliere delegato al Turismo Pierluigi D’Emilio, la consigliera delegata allo sport Marina Ferullo, l’ufficio locale Marittimo nella persona del sig. Cristian Vitale, il nucleo sommozzatori di Santa Marinella, lo Stabilimento “Perla del Tirreno” che garantirà la disponibilità di controllo ed assistenza alla balneazione.