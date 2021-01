La scomparsa di Renato Savi: ecco chi era il maestro dell'abito da sposa - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

Civitavecchia ha perso troppo presto Renato Savi, lo stilista che nei suoi abiti da sposa riusciva, come amava dire lui stesso, a “Stupire con eleganza”.

Savi, di famiglia civitavecchiese, esordì giovanissimo a Roma, negli anni 80, periodo d’oro per la moda capitolina, in cui si perfezionò collaborando con grandi nomi dell’Alta Moda italiana, specialmente nel pret a porter

elegante, sua grande passione. Lo stilista vestì personaggi dello spettacolo e della televisione. Agli anni ’90 risale la sua prima collezione Sposa, nata quasi per gioco, che diventò il suo esclusivo settore. Le sue raffinate creazioni, frutto di grande abilità sartoriale, erano conosciute in tutto il mondo, specie di Giappone e Usa, grazie a buyers internazionali che frequentarono il suo atelier romano in via Crescenzio.Qualche tempo fa lo stilista aveva deciso di tornare nella sua città natale per stare vicino alla mamma malata. Era riuscito a farla sorridere facendola stare in prima fila per la sua prima serata evento, nell’estate di tre anni fa, alla Marina, nell’ambito del cartellone estivo del Comune: sfilarono i suoi splendidi abiti indossati dalle modelle di Gloria Salipante. Poi, Savi aveva aperto il suo atelier nel centro commerciale I Mulini: al piano superiore il punto dedicato alle spose, al piano terra la boutique con tante proposte per donne di ogni età e gusto. Negozio che è rimasto aperto, grazie alle sue fidate collaboratrici, anche durate il suo ricovero all’hospice “Chenis”. Nella struttura di via Braccianese Claudia, per l’aggravarsi del suo stato di salute, era stato accolto, ottenendo di tenere con sè il suo amato cagnolino,

Sentendosi molto legato alla sua città e volendo aiutare giovani volenterosi e di talento, nel dicembre del 2019 Renato Savi aveva ideato e organizzato una “Serata Eccellente”, alla “Cittadella della Musica” di Civitavecchia. Si erano susseguiti momenti di prosa, musica, letteratura, danza e soprattutto moda. La serata, fra l’altro, premiò un nutrito gruppo di giovani civitavecchiesi distinti in vari ambiti, e mostrò i lavori della sezione moda dell’Iiss Calamatta e assegnò allo studente autore del miglior progetto lo stage presso l’Accademia Altieri Moda e Costume di Roma. Naturalmente Savi fece sfilare anche i suoi spettacolari abiti da sposa, ricevendo una standing ovation.

Gli stessi sontuosi vestiti con cui erano sfilate, a settembre, a Tolfa, le candidate di Miss drappo 2019. Savi aveva, con disponibilità totale, accettato l’invito della Fidapa collinare che cura l’evento da qualche anno. Le miss scesero la gradinata della villa comunale indossando capi da sposa, gran sera e moda pronta.

Parole di apprezzamento e commozione sono arrivate – anche su Facebook – dagli esponenti dell’amministrazione, sindaco Tedesco in testa, nonché dai molti amici e da quanti lo conobbero come un vulcano di idee e simpatia. E, naturalmente, da parte delle tante donne che ha vestito durante la sua carriera.

Il funerale si tiene lunedì 18 gennaio, alle ore 15, alla chiesa si Ss Martiri Giapponesi.