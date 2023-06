La Regione: “Il Pua di Ladispoli deve essere sottoposto a Vas” • Terzo Binario News

Decisione di via Colombo messa nero su bianco nel provvedimento G05587

Ennesimo boccone amaro per l’amministrazione comunale di Ladispoli.

Anche il P.U.A. (Piano Utilizzo degli Arenili) dovrà essere sottoposto a V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) dalla Regione e ciò è ben noto a palazzo Falcone Comunale sin dai primi di maggio.

Questa ennesima bacchettata sulle mani rende palesi le difficoltà dell’amministrazione nell’affrontare con metodo e trasparenza la programmazione del territorio, in questo caso specifico rispetto ad un ambito fondamentale come l’utilizzo degli arenili, tanto più in pieno inizio della stagione estiva.

Facendo mente locale a questa vicenda si trovano una serie di aspetti opachi che mettono a nudo la tendenza nel trovare scorciatoie laddove andrebbero cercate soluzioni chiare e trasparenti, soprattutto valide per tutti.

Nella Determina 1980 del 13/10/2022 addirittura si palesava una possibile autoesclusione dalla necessità di una VAS, che è appannaggio di via Cristiforo Colombo.

Molti anche i dubbi sollevati in Consiglio Comunale ma ormai ridotti a chiacchiere: la Regione ha comunicato che il PUA è stato assoggettato a VAS con provvedimento G05587 determinando che “…si ritiene che il Piano in oggetto sia da assoggettare alla Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n.152/2006”.

Quindi anche per il PUA, come per le aree ricettive, un’altra stagione persa senza un approccio razionale e programmatico che sia utile a creare ricchezza per tutti rimettendo in moto il turismo di prossimità che a Ladispoli pare funzionare.

Viceversa si continuano a partorire soluzioni troppo indirizzate e che complicano lo scenario complessivo.

Difficile non mettere in relazione questa cecità urbanistica con la decisione del sindaco di mantenere per sé la delega all’urbanistica senza avere specifiche competenze tecniche e senza neanche un adeguato supporto in grado di consigliarlo adeguatamente.

La gestione a dir poco ambigua e deludente danneggia tutti i cittadini che vorrebbero un litorale diverso e tutti gli operatori, o quasi, che vorrebbero certezze per programmare così da produrre più lavoro e ricchezza.