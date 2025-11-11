La Ram: "Civitavecchia porto strategico per il Mediterraneo " • Terzo Binario News

‘Roma essendo la capitale con le sue istituzioni svolge un ruolo importante, si affaccia sul mare, c’è tutta la parte di Civitavecchia che è un porto strategico per tutto il Mediterraneo”.

Lo dice Davide Bordoni, Amministratore Unico Ram – reti autostrade mediterranee, a margine della terza edizione del Festival del Mare, in corso presso la Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano alla Camera di Commercio di Roma.

”Noi facciamo un lavoro con il ministero delle Infrastrutture ma anche come società Ram. Ci sono una serie di dati assolutamente confortanti, va comunque fatto di più: le realtà portuali vanno maggiormente digitalizzate, modernizzate e questo può significare anche un aumento del trasporto merci – prosegue Bordoni – oltre poi alla parte del ruolo delle crociere che ovviamente svolge un ruolo importante, credo che sia uno dei primi porti a livello europeo come numero di persone”, conclude. (Adnkronos)