La protesta dei trattori al Carnevale di Cerenova, delegazione di agricoltori apre la sfilata • Terzo Binario News

Sono stati gli agricoltori del territorio di Cerveteri ad aprire la sfilata dei carri del Carnevale di Cerenova.

In capo al lungo e variopinto corteo carnevalesco infatti, tre mezzi agricoli in lenta marcia, per portare avanti il grido di allarme del mondo agricolo che in queste ultime settimane si sta muovendo nelle strade e nelle piazze di tutta Italia.

Un bel segnale dunque che giunge da un evento di festa come questo, che non manca di dare sostegno al mondo agricolo.