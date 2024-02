Cerenova è in festa, grande folla e spettacolo ai carri di Carnevale • Terzo Binario News

Quattro carri, ballerine brasiliane, tamburi e tantissime famiglie per le strade di Cerenova

Tantissimi bambini in maschera accompagnati da genitori e nonni questo pomeriggio hanno affollato Cerenova per la seconda edizione della sfilata di Carnevale organizzata nella frazione balneare, con a capo la Pro Loco delle Due Casette, la scuola di Cerenova e il Patrocinio e contributo del Comune di Cerveteri.

Punto di ritrovo è stato il Piazzale del mercato di Cerenova, dove a dare il via alla festa è stata l’animazione, con balli, musica, baby dance, stelle filanti e coriandoli.

Alle ore 16:00 è poi iniziato il grande spettacolo dei carri, che dalla piazza del Mercato si sono “mostrati” in tutto il loro splendore e maestosità lungo Via Sergio Angelucci, la via principale di Cerenova.

Ben quattro carri, fumogeni, musica, ballerine brasiliane, trampolieri, acrobati, stelle filanti, per l’intero pomeriggio Cerenova non ha avuto nulla da invidiare a Rio De Janeiro.

Oltre ai bambini delle scuole che hanno animato la sfilata con le loro maschere, tantissimi i curiosi che si sono “appollaiati” ai bordi delle strade per assistere a questo straordinario spettacolo.

Spettacolo che si ripeterà domani, domenica 18 febbraio, stessa ora, stesso posto.

Ecco una carrellata di foto