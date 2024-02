La protesta dei trattori a Cerveteri, l'Assessore Ferri propone un Consiglio comunale aperto • Terzo Binario News

Il Partito Democratico di Cerveteri: “Agricoltura settore strategico per il sistema Paese”

“La protesta degli agricoltori arriva anche al Consiglio Comunale di Cerveteri che ha interrotto i propri lavori per ascoltare le loro motivazioni. Riteniamo che il settore agricolo e agroalimentare siano strategici per il sistema Paese.

La Legge di bilancio e il Decreto milleproroghe hanno comportato l’abolizione dell’esenzione Irpef, l’esclusione dei canoni agevolati per le rinnovabili, l’azzeramento dell’esenzione contributiva per gli under 40, l’assicurazione obbligatoria contro le calamità e non hanno previsto interventi per costi energetici (gasolio) e delle materie prime. In questa fase così delicata in cui i cambiamenti climatici impongono di procedere nella transizione ecologica, è fondamentale l’intervento di Governi e Ue nel garantire misure di sostegno ai custodi della nostra salute e di quella del pianeta, cioè gli agricoltori, colpiti dal calo della produzione per gli eventi climatici, dal crollo del reddito, dai costi spropositati delle materie prime e dell’energia, dall’aumento del costo del denaro per fare investimenti indispensabili. Un intervento necessario anche per i consumatori: su di loro a catena si scarica infatti l’inflazione del settore agricolo e agroalimentare.

Per questi motivi il Partito Democratico, come il resto del Consiglio Comunale, esprimono solidarietà e pieno sostegno alle rivendicazioni dei lavoratori dell’agricoltura. Ma non è sufficiente. Per questo motivo il nostro Assessore all’Agricoltura, Riccardo Ferri, ha proposto un Consiglio Comunale aperto per discutere su come possiamo aiutare l’agricoltura locale”.

Lo scrive in una nota pubblica, il Partito Democratico di Cerveteri