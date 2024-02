La protesta dei trattori a Cerveteri, il Sindaco Gubetti: "Sostegno totale al mondo degli agricoltori" • Terzo Binario News

Il Primo Cittadino di Cerveteri accoglie in Aula una Delegazione di agricoltori provenienti dal Presidio di Torrimpietra

“Il Comune di Cerveteri è al vostro fianco per difendere la nostra agricoltura, le nostre produzioni e il nostro futuro. Questa sera in Consiglio Comunale abbiamo ascoltato le testimonianze dei nostri agricoltori che ormai da settimane protestano con il Presidio Permanente di Torrimpietra.

Ho espresso il mio totale sostegno e solidarietà al mondo agricolo che ha bisogno del nostro supporto quotidianamente.

L’agricoltura è uno dei settori più importanti dell’economia italiana e ovviamente anche del nostro territorio, da sempre caratterizzato da una grande vocazione agricola. Abbiamo il dovere di tutelare i nostri agricoltori e gli eccellenti prodotti della nostra terra. Educare alla consapevolezza della qualità dei prodotti Made in Italy, importante strumento per una cultura alimentare sana.

Gli agricoltori mi hanno invitato ad essere presente al pranzo che si terrà il 24 febbraio presso il Presidio di Torrimpietra a partire dalle ore 12.00, condivido con voi l’invito sperando di vedervi in tanti a partecipare, io ci sarò per dare supporto ai nostri agricoltori che non devono restare soli in questa battaglia.

Sarà per loro occasione per spiegarci i motivi della protesta, ma anche per farci degustare qualche prodotto della terra, frutto del loro duro e straordinario lavoro che è dovere di tutti tutelare e difendere”.

A dichiararlo in un posto sui propri canali social, è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti