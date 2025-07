La Polizia lo controlla e lui dà in escandescenze: nei guai un 40enne dominicano • Terzo Binario News

A Tarquinia è risultato destinatario della misura un quarantenne dominicano residente a Viterbo il quale, la sera del 20 luglio, in evidente stato di ebbrezza alcolica aveva dato in escandescenza in occasione di un controllo esperito da personale del locale Commissariato di Polizia di Tarquinia.

Nella circostanza lo stesso aveva creato panico nei passanti strappandosi la camicia di dosso assumendo un atteggiamento di sfida nei confronti degli agenti operanti, fatti oggetto anche di ingiurie e minacce.

Deferito alla competente Autorità Giudiziaria per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, non potrà tornare nel Comune di Tarquinia per due anni.