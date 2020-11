"La percentuale dell’angelo": da Palidoro il libro di Orazio Santagati - Terzo Binario News

Per allontanarsi dal suo passato militare e dalle angosce di un’esistenza assai movimentata, Gerico Mancini si rifugia a Londra, dove trascorre le sue giornate in biblioteca a studiare astrofisica. Capita poi che una misteriosa ragazza gli parli di un libro intitolato La percentuale dell’angelo, i cui particolari contenuti destano subito l’interesse di Gerico. Si viene presto a scoprire che questo libro non esiste, o meglio, non è stato ancora scritto, perché l’autore sarà lo stesso Gerico, nel futuro. Da questo paradosso si sviluppa La percentuale dell’angelo di Orazio Santagati (Algra editore), un romanzo ricco di suspense e d’incredibili invenzioni narrative, dove il racconto sci-fi si contamina con sezioni da trattato filosofico ed efficaci aperture al genere thriller.

Le vicende, tutte basate su presupposti scientifici di inquietante potenza e risonanza, vengono condotte con piglio avventuroso, ma con riguardo per la credibilità dell’insieme e dei particolari. Orazio Santagati gioca con i generi, con l’alto e con il basso, con la prosa d’intrattenimento e di riflessione, e sperimenta una forma mista di racconto. Il suo è un romanzo travestito da saggio, con un ritmo serrato e un non trascurabile messaggio finale: le emozioni sono più forti del trascorrere del tempo e la loro energia trascende i limiti della realtà che siamo in grado di intendere. In coerenza con la ricchezza di spunti e di temi affrontati nel romanzo, il testo è infarcito di numerosi colpi di scena e cambi di passo. L’eroe affronta misteri e tormenti, dubbi laceranti e violente sorprese; infine si arrende a ciò che gli pare inconcepibile e si abbandona al ruolo che il destino ha voluto affibbiargli.Il romanzo è la terza opera narrativa pubblicata da Orazio Santagati, dopo il romanzo ucronico L’amico del Führer (Iris edizioni) Vincitore Premio Fiuggi storia, e il distopico Ericlea (Castelvecchi), e segna un cambio di passo nella sua poetica, attraverso un confronto più serrato con argomenti scientifici, filosofici ed esistenziali.

Orazio Santagati è Residente a Palidoro, Fiumicino ed è Presidente dell’Onlus Memoria nel cuore con sede a Palermo e Roma. Inoltre è Presidente e ideatore dal 2015 del Premio letterario giornalistico Piersanti Mattarella e Presidente e ideatore dal 2020 del premio letterario Marco Vannini.