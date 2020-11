Montino sulla Stadio della Roma: "Fiumicino sempre disponibile" - Terzo Binario News

“Soluzione credibile, ha una certa qualità”

Intervento del sindaco di Fiumicino Esterino Montino a Radio Cusano Campus sullo Stadio della Roma.

“Non ho avuto più notizie sull’idea di farlo a Fiumicino. Non si è mosso più nessuno. So che stanno annaspando in alto mare perché la soluzione di Tor di Valle non è più praticabile.

La soluzione B a Fiumicino è aperta, è più facile, è una soluzione credibile, ha una certa qualità. Mi rendo conto che sta fuori dalla città di Roma, però anche Fiumicino è Roma, fino a 26 anni fa era comune di Roma. Al di là di questo è una soluzione fattibile, io resto in attesa, se qualcuno vuole il tavolo per noi è aperto”.