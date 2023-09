La nuova sala mungitura della Maccarese spa vista dal drone di Nicola Russo in arte Maverick Filmaker • Terzo Binario News

In esclusiva assoluta, Terzobinario pubblica le immagini più belle dell’inaugurazione avvenuta questa mattina

Una mattinata dedicata al mondo dell’agricoltura quella di oggi, venerdì 8 settembre a Maccarese, dove la Maccarese Spa, una delle più grandi aziende agricole d’Italia ha inaugurato una nuova sala mungitura.

“Un vanto per Fiumicino – ha dichiarato il Sindaco di Fiumicino Mario Baccini – si è parlato di crescita del territorio e sostenibilità, consapevoli che Fiumicino merita un forte sostegno per uno sviluppo delle infrastrutture rapido e deciso”.

La nuova sala mungitura della Maccarese spa vista dal drone di Nicola Russo in arte Maverick Filmaker

Presenti all’inaugurazione di oggi, il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il Ministro del Masaf Francesco Lollobrigida, il Ministro della Salute Orazio Schillaci, l’Europarlamentare Paolo De Castro, Ettore Prandini, Presidente di Coldiretti, Giancarlo Righini, Assessore al Bilancio e Agricoltura della Regione Lazio, Stefano Ciafani, Presidente di Legambiente, Maurizio Martina, Vicedirettore generale Fao e Andrea Benetton, Presidente della Maccarese spa.

Un momento importantissimo per Fiumicino, immortalato anche dalle telecamere di Rai Uno, che nel Tg delle ore 13:30 ha dedicato un intero servizio all’inaugurazione.

E a proposito di belle immagini, Terzobinario è in grado di proporvi in esclusiva una galleria fotografica, realizzata dal drone di Nicola Russo in arte Maverick Filmaker, che ha regalato alla nostra redazione foto dall’alto e video.

