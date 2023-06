La Noinet Volley Ladispoli promossa in Prima Divisione femminile ha confermato l'obiettivo stagionale • Terzo Binario News

“Sabato 10 Giugno la Noinet Volley Ladispoli con la promozione in Prima Divisione ha confermato il suo obiettivo stagionale.

Il Play Off, a cui la squadra è stata costretta da una sua distrazione nella gara decisiva del Campionato (altrimenti la promozione sarebbe stata diretta), ha regalato alla tifoseria ladispolana tante emozioni, a volte altalenanti.

Il Volley Controvento suo avversario di turno, si è rivelato una squadra matura ed ostica. Vinta la gara di andata, in trasferta, con il punteggio di 3-1, la Noinet Ladispoli aveva forse immaginato una gara di ritorno casalinga ormai da considerare una semplice formalità, ma così non è stato.

Sottovalutando quindi la possibile reazione di una squadra composta di elementi esperti come il Controvento, le ragazze di Ladispoli sono scese in campo nella prima parte delle gara, senza l’abituale loro determinazione; quella stessa con cui si erano battute durante tutto il campionato.

L’immediato svantaggio di 2 set a zero del Ladispoli ha praticamente lasciato intendere alle ragazze della Noinet che in quel momento stavano perdendo la ghiotta opportunità di essere promosse, mentre al Controvento, vincendo ancora un set, si stava dando la grossa opportunità di ottenere una insperata promozione. E’ stato in quel momento che la Noinet ha abbandonato ogni indugio ed ha iniziato a giocare come sapeva fare. La rimonta è stata bella e caparbia, il pubblico fantastico, la vittoria sofferta. Con la promozione arrivata già sul parziale di 2 set pari c’è stato un grande sospiro di sollievo e qualche cenno anticipato di esultanza. Poi l’esultanza a fine gara con baci e abbracci.

Questa la sintesi dell’ultima gara dove l’emozione stava per giocare “un brutto scherzo” alle ragazze di Ladispoli. I complimenti naturalmente sono d’obbligo per tutto il gruppo squadra ad iniziare dal tecnico Fabio Pregnolato, bravo e preparato, dalle ragazze tutte molto giovani e determinate, per concludere con il Dirigente Marco Albanese esperto e paziente. Tutti hanno fatto la loro parte con profitto e la promozione è stata la naturale conseguenza. Queste le impressioni raccolte tra gli addetti ai lavori.

La capitana Melissa Funari : “ Quest’anno sono davvero fiera della mia squadra perché abbiamo lavorato tanto e imparato ad affrontare superare i momenti più difficili tutte insieme, dalla prima all’ultima. La promozione in 1°divisione è solo il primo traguardo che ci siamo posti. “

Il Tecnico Fabio Pregnolato : Quello di sabato scorso è stato il coronamento di un anno molto faticoso, pieno di insidie ed emozioni. La squadra ha dimostrato di saper reagire e non rimanere passiva agli stimoli esterni. È chiaro che si dovrà lavorare molto sull’imposizione del proprio ritmo di gioco e sulle giuste scelte nell’immediato futuro, ora però voglio prima complimentarmi per l’impegno generale di ogni atleta, per la tenacia e la voglia di fare che ci ha contraddistinto sia nella fase a gironi che nel playoff, poi ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto durante tutta la stagione sportiva”.

Il Presidente Mauro Scimia : Una promozione è il segno tangibile di un ottimo lavoro; per tante giovani atlete è il giusto premio all’impegno di un anno fatto di allenamenti, puntualità, qualche rinuncia e tanta passione. Per i meno giovani è invece il segno di una smisurata attenzione, spesso sottovalutata dai non addetti ai lavori che si esplicita con tanta presenza in palestra, tanta disponibilità nel risolvere problematiche di ogni genere e … tanta passione. E’ quindi la passione il comune denominatore tra giovani e meno giovani, è la passione che surriscalda gli animi, genera virtuosismi e posiziona i sogni su una ipotetica rampa di lancio.