Futsal: Civitavecchia ringiovanisce, Santa Severa conferma Di Gabriele • Terzo Binario News

Il portiere Lorenzo Appetecchi sta passando dal neroverde al nerazzurro, probabile addio di Leone

Se il calciomercato ferve, sebbene la stagione 2022-223 si chiuda ufficialmente il 30 giugno (e con essa la scadenza della gran parte degli accordi) fervono anche le trattative sul fronte del calcio a 5 di C1.

Sia dal punto di vista delle conferme che sul fronte dei nuovi arrivi. Per la Futsal Civitavecchia, l’obiettivo è quello di un ringiovanimento della rosa – parendo dalla base che i dirigenti e il tecnico Umberto Di Maio hanno costruito nell’ultimo campionato – mentre la Santa Severa Futsal ha bisogno di innesti che la rendano competitiva per la categoria superiore.

Partendo dalla compagine nerazzurra, finora sono quattro i giocatori approdati all’Ivan Lottatori: si tratta di Manuel Terzini, Andrea Giocondo, Luca Mori e Nico Bertini. Il dg Andrea Scorpioni: «Seguivamo da tempo Mori e Giocondo, che hanno caratteristiche adatte al gioco del mister e potranno fare molto bene in C1. Orgoglioso che due civitavecchiesi abbiano scelto di difendere i colori della loro città. Giocondo ho avuto il piacere di allenarlo e lo considero un grande acquisto, un esempio di professionalità da seguire per tutti i giovani. Di Terzini siamo sicuri che farà molto bene». Confermati gli under Samuele Di Gennaro, Lorenzo Olivetti, Daniel Pernelli, Simone Mondelli, Tiziano Moretti, gli esperti Alessio Donati, Claudio Cleri, il rientro di Luca Bellumori, poi ancora Gianluca Franca e Valerio Piferi per arrivare a circa 18 elementi. Ben avviata la trattativa per il portiere santaseverino Lorenzo Appetecchi ma è possibile un altro nuovo arrivo tra gli under. Invece hanno salutato i due fratelli Emanuele e Cristian Trappolini, Alessio De Amicis ed è probabile che lascerà anche capitan Damiano Leone.

A Santa Severa è arrivata la riconferma per mister Vincenzo Di Gabriele e poi al momento – detto di Appetecchi – ci sono le riconferme di tutti. Solo tre i giocatori in bilico fra età, problemi fisici o lavorativi ovvero Luigi Aruanno, Davide Cerrotta e Mattia Ranzoni. David Delluniversità – che ha svolto un lavoro prezioso con l’under 21 – passerà alla nuova under 19. «Non era così scontato che restassi alla guida del Santa Severa – spiega l’allenatore – poiché ci sono stati doversi argomenti di riflessione ma la sintonia non è mai mancata e ho detto sì. Con il mio staff composto da Marco Percuoco e Jonny Sanfilippo vogliamo centrare gli obiettivi che presidente e ds hanno fissato».