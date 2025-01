La Municipale di Cerveteri festeggia San Sebastiano alla chiesa di Ceri • Terzo Binario News

Si è tenuta questa mattina, presso la Chiesa di San Sebastiano di Ceri, la solenne celebrazione in onore di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale. Alla cerimonia hanno partecipato il Sindaco Elena Gubetti, l’Assessore Riccardo Ferri e la Comandante del Corpo di Polizia Locale Cinzia Luchetti, insieme a tutti gli agenti della Polizia Locale. La funzione religiosa è stata concelebrata dai parroci Don Riccardo della Chiesa di Ceri e Don Gianni di Santa Maria Maggiore.

Presenti anche il Commissario Capo Fabio De Angelis del Commissariato di Ladispoli, il Comandante dei Carabinieri di Campo di Mare Di Ruscio e Giacomo Viccione al comando della stazione di Cerveteri, l’Associazione Polizia di Stato in pensione e le Guardie Ecozoofile.

Durante la celebrazione, il Sindaco Elena Gubetti ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto quotidianamente dalla Polizia Locale: “Un elemento cruciale per il corretto funzionamento delle città. Non si tratta solo di gestire la viabilità o di intervenire in situazioni di emergenza, ma di essere un presidio di legalità e un ponte tra istituzioni e cittadini. È attraverso il vostro impegno che i valori di sicurezza, solidarietà e convivenza civile trovano piena espressione. Abbiamo voluto ripristinare la celebrazione di questa festa,” ha aggiunto il Sindaco, “perché è un’occasione per ringraziare e gratificare le donne e gli uomini della Polizia Municipale che ogni giorno si mettono al servizio della nostra comunità.”

Durante l’evento sono stati assegnati nuovi gradi agli agenti di Polizia e sono stati benedetti i mezzi di servizio del Corpo, in segno di protezione per il loro lavoro quotidiano.

“Il nostro è un impegno costante che si estende a molteplici settori,” ha dichiarato la Comandante Cinzia Luchetti, “dal rispetto ambientale alle questioni zoofile, urbanistiche, la gestione delle manifestazioni, la viabilità, e il supporto alle scuole e molti altri ambiti. Un sentito ringraziamento va al Vicecomandante Tortolini, che da anni condivide con me la responsabilità di coordinare queste attività.” “Essenziale,” ha concluso la Comandante, “è il buon inserimento dei nuovi agenti, giovani motivati e seri, che stanno dimostrando una grande voglia di mettersi in gioco e di contribuire con impegno al nostro lavoro.”

Una giornata emozionante, dedicata a ribadire l’importanza e il valore del servizio svolto non solo dalla Polizia Locale, ma da tutte le forze dell’ordine, a tutela della comunità.

Anche l’Assessore Riccardo Ferri ha espresso la propria soddisfazione per l’occasione: “Siamo felici di aver riportato questa celebrazione a Cerveteri dopo tanti anni, proprio nella chiesa che porta il nome di San Sebastiano, un gioiello della nostra città, valorizzato dalla presenza di così tante persone. Da qui in avanti torneremo a festeggiare questa importantissima ricorrenza, per celebrare e premiare lo sforzo che i nostri agenti compiono ogni giorno per Cerveteri.”