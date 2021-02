La Mtb Santa Marinella si distingue al Trittico Laziale - Terzo Binario News

Il posto è stato lo stesso, così come la buona quantità di risultati. Diversa invece la competizione. La Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini si è fatta notare alla prima prova del Trittico Laziale conquistando buoni piazzamenti che rappresentano il punto di partenza per lasciare il segno nella mountain bike. Negli occhi tuttavia restano i trionfi ottenuti nel mese di gennaio, nelle vesti di miglior squadra, al Roma Master Cross e ai campionati nazionali Csi grazie al successo di Gianluca Magnante.

Sono stati dieci gli atleti della squadra santamarinellese a prendere parte alla prova inaugurale, che ha avuto luogo al Myflyzone-Bike Park di Castel di Leva nella periferia sud di Roma, stesso circuito dove si sono tenute le tre gare valevoli per il Roma Master Cross. In evidenza Alessandro Costa (12esimo M1), Ludovico Cristini (14esimo M1), Gabriele Faccenda (11esimo M2), Luca Frenguellotti (15esimo M4), Daniele Bagnoli (16esimo M5), Lorenzo Borgi (quarto M6), Mauro Gori (sesto M6), Giuseppe Cherubini (ottavo M6), Claudio Albanese (nono M6) e Sandro Costa (quarto M7). In virtù del miglior piazzamento tra i tesserati Csi, Borgi si è elevato a leader tra i master 6 per l’assegnazione del titolo regionale Csi Lazio nella specialità del cross country, disputatasi su cinque prove. Allo stesso modo la compagine della Perla è salita al terzo posto virtuale nella classifica riservate alle sole squadre laziali tesserate con il Centro Sportivo Italiano.

Una trasferta che ha esaltato l’intero collettivo per la gioia del suo presidente Stefano Carnesecchi e degli sponsor che hanno riposto fiducia per tutto il 2021 nel progetto Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini.